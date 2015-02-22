Кернес: розхитати ситуацію в Харкові не вдасться

Про це він заявив у своєму зверненні до харків’ян, текст якого розміщено на офіційному сайті Харківської міськради.

«Ті, хто за допомогою подібних акцій думають розхитати ситуацію в місті, - я впевнений, свого не доб`ються. Харків був, є і буде невід`ємною частиною України. А акції «залякування» - такі, як сьогоднішній вибух - будуть тільки об`єднувати харків`ян навколо наших спільних цінностей: миру, єдиної країни і неприйняття тероризму», - наголосив Кернес.

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За його словами, Харків завжди був толерантним містом. «У нас ніколи не було конфліктів на національному або міжконфесійному ґрунті. Ми завжди знаходили спільну мову один з одним. І те, що відбулося сьогодні, - я впевнений, привнесено в Харків ззовні», - сказав мер.

«Я закликаю городян у ці важкі для міста дні утриматися від будь-яких радикальних дій у відповідь на вчинений проти нас - мешканців Харкова - теракт. Я сподіваюся, що у правоохоронців вистачить сил і вміння знайти і передати в руки правосуддя винних у цьому вибуху», - додав Кенес.

Міський голова висловив співчуття всім родичам загиблих.

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Як повідомляв УНІАН, вибух у Харкові стався сьогодні під час мирної ходи в пам`ять про загиблих героїв ”Небесної сотні” та учасників АТО. Загинуло двоє людей і 10 поранено, деякі з них перебувають у дуже важкому стані.

В місті введено найвищий рівень терористичної загрози. СБУ разом із МВС розпочали антитерористичну операцію ”в результаті якої вже затримано 4 учасники підриву та вилучена зброя, зокрема гранатомет”.

23 лютого в Харкові оголошено днем жалоби.