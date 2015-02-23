Незважаючи на внесену заставу, Чечетова не випускають з ізолятора

Попри те, що за колишнього народного депутата від Партії регіонів Михайла Чечетова було внесено заставу, його не випускають зі слідчого ізолятора СБУ.

Про це кореспондент УНІАН повідомив адвокат Чечетова Сергій Маляренко.

Маляренко підтвердив, що за Чечетова було внесено грошову заставу. “Застава внесена. Однак, Чечетова не звільняють, не дивлячись на те, що всі необхідні документи працівник Печерського суду, який разом зі мною зайшов у приміщення ізолятора тимчасового утримання СБУ, приніс. Я стою і чекаю біля входу в ізолятор на Аскольдовому провулку”, - сказав Маляренко.

Читайте такожЗа звільнення Чечетова заплатили майже 5 млн гривень

Також він додав, що йому не пояснюють причини, чому Чечетова не звільняють: “Документи прийняли і сказали - “керівник розгляне і прийме рішення”, але до цього часу рішення не прийнято”.

Також адвокат додав, що йому наразі не відомо, хто вніс заставу в 5 млн грн за Чечетова.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура повідомила Чечетову про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Підозру оголошено в рамках кримінального провадження за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді України за "диктаторські закони".