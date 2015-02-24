Прокуратура відкрила справу проти Гонтаревої

Прокуратура Києва розслідує кримінальне провадження щодо глави Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Про це Радіо Свобода підтвердили у прес-службі столичної прокуратури.

«Так, у нас є кримінальне провадження щодо Гонтаревої», – сказали у прес-службі, однак подробиць справи не повідомили.

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19 червня минулого року Верховна Рада и підтримала кандидатуру Гонтаревої на посаду голови НБУ. Кандидатуру Гонтаревої на розгляд Ради вніс президент України Петро Порошенко.