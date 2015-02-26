У НАТО назвали дії Росії на Донбасі реваншизмом

"У порівнянні з минулим роком, Європа стикається з абсолютно іншим і набагато більш складним середовищем безпеки. Це глобальний, а не регіональний виклик, який має стійкий, а не тимчасовий характер", - заявив Брідлав, повідомляє ТСН.

За його словами, сьогодні є дуже переконливі докази того, що російська артилерія перетнула кордон східної України на початкових етапах конфлікту, що було передано понад тисячу одиниць російської військової техніки на територію України, у тому числі танки, бронетранспортери, важку артилерію.

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"Вони були використані на лініях фронту проти українських сил", - підкреслив Брідлав.

"Те, що ми бачимо в зоні конфлікту, є реваншизмом Росії, яка не грає за міжнародними правилами і не дотримується норм. Її діяльність дестабілізує сусідні держави в регіоні, це має глобальний вплив", - зазначив генерал.

Раніше повідомлялося, що в НАТО звітують про збільшення кількості військової техніки Росії в Україні.