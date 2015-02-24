Російські війська стягуються під Новоазовськ - радник Авакова
23:47, 24 лютого 2015Війна
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У районі Новоазовська Донецької області збільшується угруповання російських військ.
REUTERS
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі "5 каналу", пише Lb.ua.
"Триває концентрація російських військ у районі Новоазовська. Збільшується кількість важкої техніки, танків, артилерійських установок і збільшується кількість загонів найманців і військовослужбовців Збройних сил Росії", - розповів Шкіряк.
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Крім того, концентрацію бойовиків помічено і в районі Горлівки, де також збільшується кількість кадрових російських військових.
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