Позачергове засідання Ради проведуть у понеділок

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук після завершення засідання Ради коаліції.

Таким чином, сказав він, у понеділок відбудеться пленарне засідання ВР, на якому розглядатимуться зміни до держбюджету та пов'язані з ним законопроекти.

Читайте такожПозачергове засідання Ради може відбутися 1 березня - депутатЯк повідомляв УНІАН, Гройсман пропонує у п'ятницю, 27 лютого, опрацювати проект змін до держбюджету та супроводжуючі законопроекти у комітетах, у суботу, 28 лютого, обговорити їх на засіданнях фракцій, у неділю, 1 березня, знову провести засідання Ради коаліції та узгодити позиції з тим, щоб у понеділок на пленарному засіданні парламенту їх розглянути.