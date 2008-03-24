Томенко не розуміє бажання Нашої України боротися за крісло мера Києва

Народний депутат, член фракції Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО вважає, що основні переговори про висунення єдиного кандидата на посаду мера від коаліції повинні проводити БЮТ, “Народна самооборона” та Блок Віталія Кличка.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Між трьома політичними силами – БЮТ, “Народною самообороною” і Блоком Кличка і повинна іти дискусія як сформувати команду, яка буде формувати нову владу”, - сказав народний депутат.

За словами М.ТОМЕНКА, потрібно зробити все, аби демократичні сили не зганьбилися під час проведення дострокових виборів мера Києва.

“Якщо ми обіцяли, що мусить бути один кандидат, то мусить бути один кандидат”, - сказав він.

Також М.ТОМЕНКО вважає за доцільне, щоб демократична коаліція висунула не тільки єдиного кандидата на посаду столичного голову, але одразу і назвала кандидата на посаду секретаря Київради та заступників мера.

М.ТОМЕНКО також наголосив, що при проведенні переговорів потрібно “згадати, що кожна політична сила зробила протягом двох останніх років”.

“Якщо київська фракція “Нашої України” до останньої краплі крові й подиху голосувала за ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і за роздачу земель, то я не розумію їх прагнення активно поборотися з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ за посаду міського голови”, - сказав він.