Справу судді Волкової, яка звільнила з-під варти командира "Беркута", направили до суду

Прокуратура направила до суду кримінальну справу стосовно судді Печерського районного суду Києва Світлани Волкової, яка відпустила з-під арешту командира "Беркута" Дмитра Садовника, підозрюваного у розстрілі 39 активістів на вул. Інститутській у лютому 2014 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури з посиланням на прокурор Києва Сергія Юлдашева.

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За його словами, суддя Волкова із захисниками закінчила ознайомлюватися із матеріалами свого кримінального провадження.

«Більше двох місяців суддя Волкова та її адвокати свідомо затягували цей процес. Але нарешті вони поставили свій підпис у протоколі ознайомлення з матеріалами. Тепер ніщо не заважає скерувати обвинувальний акт до суду», - наголосив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2014 року Генеральна прокуратура заявила про оголошення підозри судді Печерського райсуду Волковій за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.375 ККУ - постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час розслідування, яке проводила прокуратура Києва, було встановлено, що вказана суддя склала та постановила завідомо неправосудну ухвалу, якою відмовила у задоволенні клопотання про продовження строку тримання під вартою командира "Беркуту" Садовника.

"Натомість суддею був застосований запобіжний захід - домашній арешт та звільнено останнього з-під варти у залі судового засідання. У результаті, підозрюваний у вчиненні особливо тяжкого злочину Садовник з метою уникнення покарання зник з місця свого постійного проживання", - констатували в ГПУ.

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Між тим 21 лютого у прокуратурі Києва заявлялии, що суддя Волкова та її захисники свідомо затягують процес ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, щоб не допустити направлення обвинувального акту до суду.

У зв’язку з цим прокуратура Києва подала клопотання до Шевченківського райсуду столиці щодо встановлення граничного строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження суддею Волковою.