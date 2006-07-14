Вдова Гонгадзе впізнала прикраси, знайдені на «таращанському тілі»

Вдова журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава Гонгадзе впізнала на засіданні Апеляційного суду Києва прикраси, знайдені на так званому «таращанському тілі», яке, нібито, є трупом її чоловіка.

Суд надав їй можливість ознайомиться з доказами, що надали органи досудового слідства на цьому етапі процесу, у зв`язку з тим, що далі Мирослава може не знаходитися на території України і не мати такої можливості.

Для огляду суд надав 5 предметів: ланцюжок, фрагменти ланцюжка, браслет, кулон, перстень.

Мирослава Гонгадзе впізнала всі ці предмети і підтвердила, що вони належали її чоловікові Георгію.

Після цього суд продовжив звіряти дані протоколів досудового слідства зі свідченнями Мирослави. Закінчивши цю процедуру, суд запропонував підсудним поставити Мирославі запитання, проте ті відмовилися від такої можливості.

Як повідомлялося, на засіданні у п`ятницю сама Мирослава Гонгадзе має намір поставити питання підсудним. Розгляд справи про виконавців убивства Гонгадзе Апеляційний суд Києва почав 9 січня.

Обком з посиланням на Українські новини