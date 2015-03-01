Силовикам, які перейшли на бік окупантів, пропонують обрати місце служби за межами Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"За оперативною інформацією, на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та Севастополя ФСБ запропонувало усім колишнім співробітникам Служби безпеки та Державної прикордонної служби України, які зрадили українській присязі і служать у російських спецслужбах, визначитися з місцями подальшого проходження ними служби поза межами півострова", - сказав Лисенко і додав: "Зрадники нікому не потрібні".

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія почала військові навчання в анексованому Криму.