Росія почала військові навчання в анексованому Криму

10:55, 23 січня 2015
Суспільство
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Морська авіація Росії приступила до виконання навчально-бойових польотів з пуском реактивних снарядів на полігоні "Опук" в окупованому Криму.

/ wikipedia.org

Про це повідомив т.в.о. начальника прес-служби ЧФ капітан 2 рангу Микола Воскресенський, передають РИА Новости.

"Сьогодні літаки Морської авіації Чорноморського флоту приступили до виконання польотів на бойове застосування. Фронтові бомбардувальники Су-24 протягом доби відпрацюють поодинокі польоти з виконанням бомбометання і стріляниною некерованими реактивними снарядами по наземним цілям на морському десантному полігоні "Опук", - повідомив Воскресенський.

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Він додав, що протичовнові літаки-амфібії Бе-12 будуть задіяні для забезпечення виконання бойових вправ у морі екіпажем сторожового корабля "Ладний". Також, за його словами, польоти на протичовнову підготовку виконують екіпажі вертольотів Ка-27.

Нагадаємо, раніше, 18 грудня, Євросоюз схвалив новий пакет економічних санкцій щодо Криму. 19 грудня президент США Барак Обама підписав указ, яким запроваджуються нові санкції відносно Криму.

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