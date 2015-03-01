Порошенко підписав закон про регіональну політику

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, закон №156-VIII, ухвалений Верховною Радою 5 лютого, визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України.

Закон створює законодавчу основу для реалізації нової державної регіональної політики, яка повинна охоплювати значно більше коло питань, ніж просто підтримка регіонального розвитку.

Зокрема документ містить визначення мети, принципів та пріоритетів державної регіональної політики; державної стратегії регіонального розвитку; повноваження суб’єктів державної регіональної політики; визначає засади фінансового забезпечення та моніторингу реалізації державної регіональної політики.

Визначення рамок регіонального розвитку шляхом прийняття закону про засади державної регіональної політики передбачено Порядком денним асоціації Україна – ЄС.

Як повідомляв УНІАН, згідно з ухваленим 5 лютого Законом "Про засади державної регіональної політики", державна регіональна політика реалізується на основі низки принципів, зокрема відкритості – забезпечення вільного доступу до інформації, що визначає державну регіональну політику і є у розпорядженні органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування; субсидіарності – передачі владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної реалізації; унітарності – забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України.

Пріоритетами державної регіональної політики є, зокрема стимулювання й підтримка місцевих ініціатив щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу регіонів для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя людей; зменшення територіальної диференціації за індексом регіонального людського розвитку; формування конкурентоспроможності регіонів шляхом розроблення та реалізації програм і проектів підвищення конкурентоспроможності територій; поліпшення матеріального, фінансового, інформаційного, кадрового та іншого ресурсного забезпечення розвитку регіонів, сприяння здійсненню повноважень органами місцевого самоврядування.

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Реалізація державної регіональної політики здійснюється на основі системи взаємопов’язаних документів, що ґрунтуються на Стратегії розвитку України, Генеральній схемі планування території України, схемах планування територій на регіональному та місцевому рівні.

Державна стратегія регіонального розвитку України розробляється на період 7 років та затверджується Кабінетом міністрів.

Розроблення Державної стратегії регіонального розвитку забезпечує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, у порядку, встановленому Кабміном.

Після закінчення періоду дії Державної стратегії регіонального розвитку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, готує підсумковий звіт про її виконання.

Фінансування регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку може здійснюватися на умовах інвестування, за умови надання гарантій, на безповоротній основі у вигляді грантів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.