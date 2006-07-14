Україна оголосила персоною нон-грата російського журналіста Леонтьєва

Міністерство закордонних справ України підтверджує факт заборони журналісту російського телеканалу ОРТ Михайлу ЛЄОНТЬЄВУ на в’їзд в Україну.

Про це кореспонденту УНІАН сказав речник МЗС України Василь ФІЛІПЧУК.

«Дійсно, МЗС України отримало від правоохоронних органів інформацію про те, що, згідно із українським законодавством, М.ЛЄОНТЬЄВУ заборонено в’їзд в Україну», - сказав В.ФІЛІПЧУК.

Разом з тим речник міністерства відмовився надавати більш детальну інформацію, порекомендувавши звернутися до Служби безпеки України, яка безпосередньо опікується такими питаннями.