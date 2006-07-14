Україна оголосила персоною нон-грата російського журналіста Леонтьєва
14:55, 14 липня 2006Політика
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Про це повідомив речник МЗС
Міністерство закордонних справ України підтверджує факт заборони журналісту російського телеканалу ОРТ Михайлу ЛЄОНТЬЄВУ на в’їзд в Україну.
Про це кореспонденту УНІАН сказав речник МЗС України Василь ФІЛІПЧУК.
«Дійсно, МЗС України отримало від правоохоронних органів інформацію про те, що, згідно із українським законодавством, М.ЛЄОНТЬЄВУ заборонено в’їзд в Україну», - сказав В.ФІЛІПЧУК.
Разом з тим речник міністерства відмовився надавати більш детальну інформацію, порекомендувавши звернутися до Служби безпеки України, яка безпосередньо опікується такими питаннями.
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