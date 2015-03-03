Президент затвердив зміни в діяльність антикорупційного бюро
15:38, 03 березня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро і Національного агентства з питань запобігання корупції".
Порошенко підписав зміни в закон про діяльності антикорупційного бюро / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
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Закон № 198-VIII, прийнятий Верховною Радою 12 лютого 2015 року, регулює правове поле діяльності Національного антикорупційного бюро і Національного агентства з питань запобігання корупції.
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