Президент затвердив зміни в діяльність антикорупційного бюро

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро і Національного агентства з питань запобігання корупції".

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Читайте такожКандидати на посаду директора антикорупційного бюро проходять співбесіду Закон № 198-VIII, прийнятий Верховною Радою 12 лютого 2015 року, регулює правове поле діяльності Національного антикорупційного бюро і Національного агентства з питань запобігання корупції.

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