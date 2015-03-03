Навальний звинуватив Путіна у вбивстві Нємцова

Про це він написав у своєму блозі navalny.com.

"Питання лише в тому, як був сформульований цей наказ: "ви повинні вбити Нємцова" або "ви повинні провести гучну резонансну акцію", - припускає політик.

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Також Навальний закликав не повторювати "нісенітницю" про «Бориса вбила атмосфера ненависті».

"Ну яка атмосфера, а? Атмосфера ненависті у нас з 2007 року, а в останні місяці ми бачимо організаційне будівництво проурядових екстремістсько-терористичних груп, які прямо декларують своєю метою боротьбу з опозицією там, де поліція не може", - написав він.

"Це не самодіяльність, а прямо ось Путін, Патрушев, Іванов, Бортніков, Володін і хто ще там. Слухали, ухвалили: створити та затвердити, виділити бюджет, висвітлити діяльність. На такій ось нараді і було сказано - доручити провести гучну акцію", - зазначив Навальний.

Також він припускає, що єдиною версією вбивства, не пов'язаною з участю федеральної влади, яка може серйозно розглядатися, - є регіональна влада.

"Нємцов серйозно псував кров губернаторам Ярославської області та місцевим шахраям. Боря на всіх останніх зустрічах розповідав мені про те, які махінації він розкрив і як його ненавидить керівництво області", - написав він.