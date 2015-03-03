Правда про вбивство Нємцова ніколи не буде розкрита - глава розвідки США

Про це повідомляє «Голос Америки».

При цьому Джеймс Клеппер дав зрозуміти, що є чимала ймовірність того, що правда про політичне вбивство, яке сколихнуло Росію. ніколи не буде розкрита.

«Ми не знаємо. У нас немає ніяких унікальних даних про те, хто це зробив, - сказав Клеппер, виступаючи в понеділок у Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку. - Спираючись на історію, ризикну припустити, що ми ніколи не дізнаємося».

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«Хоча я впевнений, що сам президент Володимир Путін проведе власне розслідування», - додав Клеппер з сарказмом.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого. Нємцову вистрілили кілька разів в спину з проїжджаючого автомобіля. Від отриманих ран він помер на місці.