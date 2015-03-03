Правда про вбивство Нємцова ніколи не буде розкрита - глава розвідки США
Директор національної розвідки США заявив, що розвідувальне співтовариство США не має інформації про вбивство російського опозиційного лідера Бориса Нємцова.
Про це повідомляє «Голос Америки».
При цьому Джеймс Клеппер дав зрозуміти, що є чимала ймовірність того, що правда про політичне вбивство, яке сколихнуло Росію. ніколи не буде розкрита.
«Ми не знаємо. У нас немає ніяких унікальних даних про те, хто це зробив, - сказав Клеппер, виступаючи в понеділок у Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку. - Спираючись на історію, ризикну припустити, що ми ніколи не дізнаємося».
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«Хоча я впевнений, що сам президент Володимир Путін проведе власне розслідування», - додав Клеппер з сарказмом.
Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого. Нємцову вистрілили кілька разів в спину з проїжджаючого автомобіля. Від отриманих ран він помер на місці.