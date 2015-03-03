США, Франція і Німеччина пригрозили РФ "сильною реакцією" у разі зриву мінських угод

Про це повідомив Єлісейський палац за результатами телефонних переговорів президента США Барака Обами з президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає ТАСС.

"Всі учасники переговорів, - підкреслили в Єлисейському палаці, - висловили повну підтримку пакету заходів, прийнятих в Мінську 12 лютого. Вони підтвердили їх єдність поглядів на шляхи врегулювання кризи на Сході України".

Учасники бесіди "нагадали про зв'язок між діючими санкціями і здійсненням усього мінського пакету".

Вони також підкреслили, що "у разі значних порушень процесу виконання положень Мінських домовленостей потрібна сильна реакція світового співтовариства".

Читайте такожЖорсткі санкції і постачання зброї Україні збільшать шанси на мир - євродепутат

В ході переговорів "була підтверджена важлива роль ОБСЄ у забезпеченні моніторингу даного процесу - перш за все дотримання припинення вогню і відведення важких озброєнь". "У цьому зв'язку учасники переговорів висловилися за розширення відповідних засобів у розпорядженні ОБСЄ", - йдеться в заяві. Вони також мають намір "продовжувати підтримку зусиль української влади по відновленню економіки країни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вівторок, 3 березня, відбулася відеоконференція між лідерами європейських країн за участю президента США щодо ситуації в Україні та питань світової безпеки.