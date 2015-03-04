Україна закриває малий прикордонний рух з Росією

Про це на засіданні Кабміну у середу повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, пише Українська правда.

"З 16 березня можна буде перетинати кордон виключно через міжнародні пункти пропуску, які контролюються повністю українською владою. Угода про малий прикордонний рух між Україною та Росією припиняється українською стороною", - додав він.

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За його словами, контроль за переміщенням громадян, в першу чергу, Російської Федерації - питання національної безпеки.

"Контроль за переміщенням громадян, в першу чергу, Російської Федерації, які на жаль не з туризмом сюди приїжджають, мають цікаві туристичні автомобілі у вигляді російських танків і квитки російських військовослужбовців. Туристичне агентство - Міністерство оборони Російської Федерації у ГРУ ГШ РФ", - сказав Яценюк.

Окрім того, прем'єр доручив Міністерство внутрішніх справ та прикордонній службі вжити заходів для забезпечення виконання цього рішення, а Міністерству закордонних справ інформувати Росію про розірвання угоди.