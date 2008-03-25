Цушко втік з України?

Вчора закінчився двомісячний термін, відведений законодавством для розслідування об`єднаної кримінальної справи, пов`язаної із захопленням Генпрокуратури. У зв`язку з необхідністю провести ряд слідчих дій розслідування продовжене ще на чотири місяці, повідомляє "Коммерсантъ-Україна".

За інформацією Ъ, необхідність продовження термінів розслідування може бути викликана тим, що справа вже не є фактовою і розслідується відносно конкретних осіб, зокрема, колишнього міністра внутрішніх справ Василя Цушка. Побічно це підтверджується процесуальними нормами встановлення термінів розслідування справи. Так, згідно з Карно-процесуальним кодексом, в особливо складних випадках продовжено може бути тільки розслідування кримінальних справ, порушених відносно конкретної особи. Крім того, за інформацією видання, слідчі дії, в яких не була потрібна участь колишнього міністра внутрішніх справ, вже проведені, і залишається тільки допитати Василя Цушка.

– Пан Цушко уникає співпраці зі слідством? – поцікавився вчора Ъ у заступника генпрокурора Рената Кузьміна.

– Ну, його немає в Україні, - ухильно відповів він. За словами члена парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктора Шемчука (НУНС), в ситуації, що склалася, у слідства є вибір. "Можна продовжити розслідування справи і чекати, поки Цушко зволить з`явитися в Генпрокуратуру, яку він брав штурмом. Або ж оголосити його в розшук і припинити досудове слідство. Але це вирішує слідчий", - сказав пан Шемчук.

Тим часом виданню стало відомо, що Василь Цушко, який поки проходить у справі як свідок, вже уклав контракт з колишнім суддею Апеляційного суду Києва Юрієм Василенком, згідно з яким пан Василенко буде його адвокатом у разі пред`явлення колишньому главі МВС звинувачення. "Це на майбутнє, якщо Цушко раптом визнають підозрюваним", - розповів пан Василенко. Втім, за його словами, в розмовах з ним слідчі ГПУ стверджували, що пред`являти звинувачення панові Цушку поки не збираються, а запрошують колишнього главу МВС на повторний допит.