ЄС сьогодні перегляне санкції щодо кількох людей Януковича

Євросоюз може зняти санкціїї проти чотирьох представникік влади України через відсутність проти них кримінальних проваджень та висунутих обвинувачень, пише Радіо Свобода.

5 березня 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Цей список очолив Віктор Янукович.

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Очікується, що зміни до санкційного списку будуть оприлюднені в п’ятницю, 6 березня.