Відеотрансляція засідання Верховної Ради 5 березня

Сьогодні, 5 березня, Верховна Рада планує розглянути президентський законопроект № 2269 "Про чисельність Збройних сил України".

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

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Також депутати мають на меті розглянути проекти законів № 2171 "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних", № 2187 "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України (щодо встановлення святкового дня – День захисника України)".

На порядку денному – законопроект № 2072 "Про Рахункову палату", № 2250 "Про ринок природного газу" та № 2258 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів".