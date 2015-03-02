Порошенко вніс до Ради законопроект про збільшення чисельності ЗСУ

Відповідний законопроект №2269 зареєстровано у ВР у понеділок, 2 березня, повідомляється на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, "з початком особливого періоду, враховуючи загрози національній безпеці України у воєнній сфері, які носять довгостроковий характер, у Збройних Силах України формуються два управління оперативних командувань, одинадцять бригад, чотири полки, вісімнадцять батальйонів, шістнадцять окремих рот та тринадцять взводів різного призначення".

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"Для своєчасного розгортання визначеного угруповання військ (сил) Збройні Сили України необхідно утримувати в чисельності 250 тисяч осіб. Крім того, чисельність особового складу Збройних Сил України в особливий період не є сталою і постійно змінюється відповідно до змін воєнно-політичної обстановки в залежності від прийнятих рішень та проведених заходів мобілізації. Тому чисельність Збройних Сил України в особливий період пропонується збільшувати на кількість особового складу, призваного на військову службу під час мобілізації... Законопроектом передбачається затвердити чисельність Збройних Сил України у кількості, яка не перевищує 250 000 осіб, у тому числі 204 000 військовослужбовців. Причому законопроектом передбачено, що в особливий період чисельність Збройних Сил України збільшуватиметься на кількість особового складу, призваного на військову службу на виконання указів Президента України про мобілізацію, затверджених законами України", - сказано в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявляв, що українська армія відроджується ціною колосальних надзусиль, і вже цього року чисельність Збройних сил планується довести до 250 тис.

Також про плани збільшити чисельність Збройних сил до 250 тисяч осіб від 68 тисяч повідомляв і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.