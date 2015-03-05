Росія заявила про намір накласти вето на введення миротворців до України

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Геннадій Гатілов, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Він пояснив таку позицію тим, що, на думку Москви, на даному етапі врегулювання української кризи досить Мінських угод.

"Ми вважаємо, що є мінські домовленості, в них чітко визначена роль ОБСЄ, її моніторингової місії. І зараз потрібно займатися тим, щоб ця моніторингова місія ефективно працювала і спостерігала за здійсненням мінських домовленостей. Цього зараз цілком достатньо", - сказав Гатілов.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися в ООН і ЄС з проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.