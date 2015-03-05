Європа повинна бути зацікавлена в озброєнні української армії - Польща

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це заявив глава польського Бюро національної безпеки (BBN) Станіслав Козєй після переговорів з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олександром Турчиновим сьогодні у Варшаві.

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“Чим сильніша українська армія, тим більші шанси на припинення цього конфлікту, недопущення його ескалації. Тому в інтересах Польщі, Європи та України є доозброєння української армії”, - cказав він.

При цьому глава BBN зауважив, що краще про такі справи, як поставки зброї, не говорити публічно.

У свою чергу Турчинов зазначив, що агресію Росії проти України треба розглядати не як загрозу виключно для українців, але також для європейської безпеки.

"Безумовно, Україна протистоїть дуже сильному агресору та ворогу. Тому для нас дуже принципова підтримка Польщі, ЄС та США", - сказав він, висловивши переконання, що українці звільнять нині окуповані українські території.