Депутати не досягли згоди щодо законопроекту про визнання організацій терористичними

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 240 із 299 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Віктор Король зазначив, що до другого читання депутатами були внесені “концептуальні правки”, якими змінюється текст законопроекту. Він також наголосив, що в парламенті зареєстровано ще один законопроект на цю тему, тому профільний комітет просить парламент повернути даний законопроект на повторне друге читання, щоб потім законопроекти об'єднати і внести на розгляд парламенту.

Законопроектом передбачено, що рішення про визнання організації терористичною приймається Верховною Радою України на підставі подання Ради національної безпеки і оборони в порядку, встановленому законодавством.

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Також передбачено зміни до Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, згідно з якими, підставою для ініціювання питання про визнання організації терористичною є міжнародно-правові зобов’язання України або отримання в установленому законодавством порядку офіційного документального підтвердження провадження організацією терористичної діяльності.

В законопроекті зазначено, що у разі отримання суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом та/або які залучені до боротьби з тероризмом, матеріалів, передбачених частиною першою цієї статті, такі суб’єкти невідкладно подають зазначені матеріали до Служби безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання організацій терористичними» (№1840).