Сьогоднішнє засідання ВР закрито

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати продовжать свою роботу завтра, засідання розпочнеться о 10.00. Читайте такожДепутати не досягли згоди щодо законопроекту про визнання організацій терористичними У п'ятницю має відбутися Година запитань до уряду. Попередньо анонсувалося, що буде заслухано у ВР інформацію голови НБУ Валерії Гонтаревої.

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