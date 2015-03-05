Сьогоднішнє засідання ВР закрито

18:04, 05 березня 2015
Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.

верховна рада / gazeta.lviv.ua

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати продовжать свою роботу завтра, засідання розпочнеться о 10.00.

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У п'ятницю має відбутися Година запитань до уряду. Попередньо анонсувалося, що буде заслухано у ВР інформацію голови НБУ Валерії Гонтаревої.

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