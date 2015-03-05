Британські інструктори тренуватимуть українських військових

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає радіо "Свобода". Після переговорів у Києві з головою МЗС Великобританії Філіпом Хеммондом український міністр наголосив: "Я подякував Філіпу Хеммонду за допомогу британського уряду, за гуманітарну допомогу, але особливо відзначив пропозицію, яка реалізується зараз. Маю на увазі надання британських інструкторів для підвищення рівня підготовки Збройних сил України".

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Він також відзначив, що Київ високо цінує внесок Великобританії у підтримку територіальної цілісності і незалежності України, який британці демонструють на міжнародному рівні. Це тим більш важливо, що ситуація на Донбасі залишається надзвичайно складною, оскільки обстріли цивільного населення і сил АТО тривають, заявив Павло Клімкін.

У владах багатьох країн Європи, а також США наразі дотримуються думки про недоречність надання Україні озброєнь, але допомагають її війську іншими способами. Зокрема, про направлення військових інструкторів уже заявили США. Водночас у Вашингтоні і низці столиць Європи, зокрема, і в Лондоні, припускають можливість переглянути позицію щодо озброєння України.