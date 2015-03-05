Хеммонд підтвердив солідарність Великобританії з Україною

Про це повідомляє департамент політики та комунікацій відомства.

Як зазначається в повідомленні, Клімкін висловив вдячність за рішучу підтримку Великою Британією суверенітету та територіальної цілісності України та поінформував британську сторону про останній розвиток подій на Сході України у контексті триваючої агресії з боку Російської Федерації.

Міністр закордонних справ України привітав спільну позицію, висловлену Прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Камероном, Президентом США Бараком Обамою, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа Олландом, Прем’єр-міністром Італії Матео Ренці та Президентом Європейської Ради Дональдом Туском під час організованої британською стороною відео-конференції 03 березня ц.р., на якій сторонами обговорювалися шляхи взаємодії між Європою та США для ефективної реалізації Мінських домовленостей.

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Учасники зустрічі обговорили важливість продовження роботи моніторингової місії ОБСЄ на Сході України для проведення усебічного контролю за ситуацією, збільшення кількості експертів та надання додаткового обладнання місії ОБСЄ в Україні.

Державний секретар у закордонних справах Сполученого Королівства Хаммонд відзначив важливість консолідованої позиції країн ЄС до факту російської агресії в Україні.

Британський міністр підкреслив, що скасування впроваджених проти РФ санкцій буде безпосередньо пов’язане з повною імплементацією Мінських домовленостей.

Хеммонд підтвердив солідарність Великої Британії з Україною та наголосив на готовності надавати подальшу підтримку нашій країні у здійсненні реформ. У цьому контексті було оголошено про виділення гуманітарної допомоги для подолання наслідків діяльності терористичних угруповань на сході Україні, підкреслюється в повідомленні.