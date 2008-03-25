Експерти прогнозують гостру дискусію на саміті в Бухаресті

Ряд українських експертів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції вважають, що на самміті в Бухаресті розглядатиметься питання про приєднання Грузії та України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН за підсумками переговорів з рядом політичних діячів Франції та Німеччини в рамках українського проекту "Громадська підтримка надання ПДЧ Україні".

Так зокрема експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр СУШКО зазначив, що "на сьогодні є підстави вважати, що рішення стосовно України і Грузії буде розглядатися в Бухаресті... Хоча будуть довгі гострі дискусії". При цьому він не виключає, що деякі держави-члени НАТО (6-8 країн) наполягатимуть на відтермінуванні прийняття остаточного рішення, але "є інформація", що більшість країн виступатимуть за приєднання України та Грузії до ПДЧ. "Проте, яке буде рішення - ми можемо лише здогадуватися", - додав він.

У свою чергу експерт Центру ім.Разумкова Валерій ЧАЛИЙ зауважив, що, враховуючи результати проведених переговорів в рамках проекту, "негативного сигналу" для України з боку Німеччини та Франції не буде. Втім у контексті цього він зауважив, що "рішення щодо надання ПДЧ Україні буде ухвалюватися НАТО та її країнами-членами і не залежатиме від позиції будь-якої третьої країни, включаючи Росію".

Водночас експерт Фонду "Демократичні ініціативи" Ілько КУЧЕРІВ виступив за те, що в питання евроінтеграції та в питання НАТО Україні "треба більше чітко співпрацювати з колегами з Європи". "Необхідно навчитися танцювати на європейському паркеті", - сказав він. Підтримуючи його думку, В.ЧАЛИЙ висловив переконання в тому, що Україна в питання інформування щодо НАТО має внести "зовнішній компонент".

Разом з тим віце-президент Української ліги із зв’язків з громадськістю Олег МЕДВЕДЄВ наголосив, що "Україна не може бути і, сподіваюсь, не буде розмінною монетою в геополітичних іграх. Її європейська та євроатлантична перспектива не повинні приноситись у жертву чиїмось реваншистським та імперським проектам".