Луценко хоче зупинити парад кандидатів від БЮТ, НУ-НС та Блоку Кличка

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій Луценко закликає представників усіх демократичних сил взяти тайм-аут у висуванні кандидатів на посаду Київського міського голови, перевибори якого призначені на травень 2008 року.

Луценко пропонує призупинити а-ля парад кандидатів від БЮТ, НУ-НС, Блоку Кличка та інших політичних сил, що вже зараз починає призводити до взаємокритики та неповаги, повідомляє прес-служба Народної самооборони.

«Для демократів політика – це не гра особистих амбіцій, а узгодженість в діях відповідальних політиків», – зауважив голова МВС.

Луценко запрошує представників усіх демократичних сил зустрітися завтра, 26 березня у приміщенні Києво-Могилянської академії, яка завжди асоціювалася із осередком вільнодумства в Україні, для проведення переговорів та визначення спільної стратегії у підготовці та проведенні дочасних виборів Київського міського голови і депутатів Київради.

Юрій Луценко сподівається, що ініціатива «Народної самооборони» дасть поштовх для рішучої зміни київської влади.