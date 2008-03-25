Томенко починає “нове життя” у телеефірі

Народний депутат України Микола Томенко вестиме телепрограму, яку продакшн-компанія Activision знімає на замовлення ICTV, повідомляє Телекритиказ посиланням на «Медіабізнес».

Програма виходитиме у ранковому ефірі вихідного дня, її робоча назва – «Почни нове життя». Бюджет проекту не розголошується. Знято вже три із запланованих дванадцяти півгодинних епізодів програми. Як схарактеризував її в інтерв’ю «Медіабізнесу» гендиректор ICTV Олександр Богуцький, програма «заохочуватиме займатись не спортом, але оздоровленням».

В ефірі програма має з’явитися не пізніше кінця квітня 2008 року.