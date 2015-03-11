Екс-секретар Рахункової комісії ВР вийшов на свободу за майже 100 тисяч гривень застави

Про це повідомляє прес-служба КПУ.

Зокрема, в повідомленні комуністів сказано, що за Гордієнко внесли заставу в розмірі 80 мінімальних зарплат (97 400 гривень).

Серед тих, хто вніс заставу за екс-нардепа, лідер комуністів Петро Симоненко, а також ще дев'ять соратників Гордієнко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату і екс-секретарю Лічильної комісії Верховної Ради України Сергію Гордієнку. Печерським районним судом 10 березня 2015 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.