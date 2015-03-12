У Порошенка не виключають, що Рада наступного тижня може розширити права Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук.

"Питання визначення переліку районів і територій, відповідно до яких повинен бути застосований особливий порядок з організації місцевого самоврядування, визначається Верховною Радою шляхом прийняття відповідної постанови. Ми не виключаємо, що на наступному тижні така постанова буде розглядатися на відповідному засіданні Верховної Ради", - наголосив Ковальчук.

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Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про засади державної регіональної політики". Закон створює законодавчу основу для реалізації нової державної регіональної політики, яка повинна охоплювати значно більше коло питань, ніж просто підтримка регіонального розвитку.