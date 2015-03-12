Савченко написала книгу про перебування в російській в'язниці і в полоні бойовиків

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив адвокат льотчиці Ілля Новіков.

"Сьогодні вона мені передала рукопис своєї книги про перебування в російській в'язниці, в полоні. Це дуже цікавий рукопис. Я думаю, що протягом найближчих тижнів, в крайньому випадку, пару місяців, ми підготуємо книжку до видання", - повідомив Новіков.

Як повідомляв УНІАН, Савченко з 15 грудня 2014 голодувала на знак протесту проти незаконного ув'язнення в Росії. Протягом останніх днів стан її здоров'я погіршився.

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5 березня у Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що Савченко не відмовилася від голодування, але погодилася пити курячий бульйон для підтримки здоров'я.

Адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив раніше, що льотчиця виходить з голодування за рекомендаціями українських лікарів. Він повідомив, що адвокати привезли Савченко спеціальне харчування.