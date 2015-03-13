Волинська облрада визнала Росію країною-агресором

Як передає кореспондент УНІАН, 54 із 55 депутатів, зареєстрованих в залі, проголосували за прийняття такого рішення.

За словами депутата Олександра Свириди, облрада повинна тиснути на Верховну Раду і уряд, щоб останні приймали дієві рішення щодо боротьби з тероризмом.

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«Кожна рада повинна прийняти таке рішення. Під агресором має горіти земля, ми маємо давати відсіч окупанту на кожній ділянці», - сказав Свирида.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня Миколаївська міська рада визнала Росію країною-агресором, "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями.

Довідка УНІАН. 27 січня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла заяву про визнання Російської Федерації країною-агресором і закликала світову спільноту підтримати це рішення.