Волинська облрада визнала Росію країною-агресором
Волинська обласна рада на позачерговій 33 сесії шостого скликання підтримала звернення Верховної Ради України і визнала Російську Федерацію країною-агресором.
Як передає кореспондент УНІАН, 54 із 55 депутатів, зареєстрованих в залі, проголосували за прийняття такого рішення.
За словами депутата Олександра Свириди, облрада повинна тиснути на Верховну Раду і уряд, щоб останні приймали дієві рішення щодо боротьби з тероризмом.
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«Кожна рада повинна прийняти таке рішення. Під агресором має горіти земля, ми маємо давати відсіч окупанту на кожній ділянці», - сказав Свирида.
Як повідомляв УНІАН, 12 березня Миколаївська міська рада визнала Росію країною-агресором, "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями.
Довідка УНІАН. 27 січня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла заяву про визнання Російської Федерації країною-агресором і закликала світову спільноту підтримати це рішення.