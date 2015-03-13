Аваков про самогубство Пеклушенка: "Мотивом його вчинку було наближення суду по Євромайдану"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков заявив на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Ключовим мотивом, що пояснює його такий вчинок, було наближення судового засідання за висунутим йому звинуваченням у неадекватних діях під час Євромайдану», - сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня о 13.05 до міліції надійшло повідомлення про те, що у власному будинку в селищі Сонячне Запорізької області було знайдено мертвим Пеклушенка з вогнепальним пораненням в області шиї.

Він був народним депутатом ІV-VІ скликань (блок «За єдину Україну!» і Партія регіонів). У Верховній Раді VI скликання обіймав посаду заступника голови фракції Партії регіонів. Був заступником голови Комітету ВР з питань бюджету, очолював Комітет з питань фінансів і банківської діяльності. У листопаді 2011 року призначений головою Запорізькою ОДА, очолив обласну організацію Партії регіонів.

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3 березня 2014 року указом в.о. президента України Олександра Турчинова Пеклушенко був звільнений з посади голови Запорізької ОДА.

Пізніше стосовно Пеклушенка і голови Запорізької облради Віктора Межейка прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 294 УК України. Їм інкримінувалася організація розгону запорізького Євромайдану 26 січня 2014 року - організація масових заворушень за участі так званих «тітушок». Матеріали кримінального провадження розглядає районний суд Кіровограда.