Турчинов призначив голів Одеської та Запорізької ОДА

В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Володимира Немировського головою Одеської обласної державної адміністрації і Валерія Баранова головою Запорізької обласної державної адміністрації.



Відповідні укази розміщено на офіційному сайті в.о.Президента. Іншим указом, Турчинов звільнив Миколу Скорика з посади голови Одеської ОДА. Читайте також Дніпропетровщину та Донеччину очолили Коломойський і Тарута Олександр Пеклушенко указом звільнений з посади голови Запорізької ОДА

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter