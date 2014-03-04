Турчинов призначив голів Одеської та Запорізької ОДА

00:40, 04 березня 2014
Політика
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 В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Володимира Немировського головою Одеської обласної державної адміністрації і Валерія Баранова головою Запорізької обласної державної адміністрації. 

пп


Відповідні укази розміщено на офіційному сайті в.о.Президента.

Іншим указом, Турчинов звільнив Миколу Скорика з посади голови Одеської ОДА.

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