Турчинов призначив голів Одеської та Запорізької ОДА
00:40, 04 березня 2014Політика
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В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Володимира Немировського головою Одеської обласної державної адміністрації і Валерія Баранова головою Запорізької обласної державної адміністрації.
Турчинов призначив голів Одеської та Запорізької ОДА
Відповідні укази розміщено на офіційному сайті в.о.Президента.
Іншим указом, Турчинов звільнив Миколу Скорика з посади голови Одеської ОДА.
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