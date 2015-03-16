Путін задокументував свій злочин фільмом про захоплення Криму - Турчинов

Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО.

«У фільмі російський диктатор хизується військовою операцією із захоплення Криму та ще й вихваляється готовністю використати ядерну зброю», - сказав він, наголосивши, що це наочна демонстрація неадекватності керівництва ядерної держави, «яка становить сьогодні загрозу всьому світу».

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Секретар РНБО зазначив, що інтерв'ю Путіна стане ще одним документальним підтвердженням злочинів російських військових в міжнародних судах, «де військово-політичне керівництво РФ сидітиме на лаві підсудних».

«В той же час Крим був і буде частиною території України, а його окупація - це питання часу», - підсумував Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, у березні минулого року в результаті невизнаного світом референдуму, що пройшов у Автономній Республіці Крим, Кремль включив півострів до складу Російської Федерації.