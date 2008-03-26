Черновецький розказав, що можна побачити по обличчях його команди

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ стверджує, що такої команди однодумців, яку має він, немає ні у кого в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Такої команди немає ні у одного існуючого органу в нашій країні», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, додавши, що «це все молоді, добрі люди, які прониклися київським господарством… І створити таку команду важко…».

Також, за словами мера, Київ може пишатися «самими кращими соціальними проектами в Україні». При цьому він зауважив, що київська влада докладає більше зусиль для вирішення соціальних проблем у столиці, «ніж Кабінет Міністрів по всій території України».

Між тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що, попри всі зусилля, які докладає міська влада, «не все давалося просто, багато було всяких слів з боку так званих опонентів».

«Але, тим не менше, я знаю, ми працюємо для тих людей, яким складно в цьому житті… Я працюю і моя команда (працює) на проблеми у місті Києві, крім тих, які не відносяться до нашої компетенції», - сказав мер.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він та його однодумці у міськраді сподіваються на підтримку киян. «Ні я, ніхто інший із членів моєї команди не слугує ні голубим, ні помаранчевим, ми розраховуємо тільки на підтримку киян. Ми добрі люди і це ви можете бачити по обличчях нашої команди», - наголосив мер.