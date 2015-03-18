В ЄС не поспішають з початком обговорення щодо введення миротворців до України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сказав високопосадовий європейський чиновник, коментуючи можливість обговорення під час саміту Ради ЄС 19-20 березня запиту України про направлення місії з підтримання миру.

"Лідери ЄС будуть обговорювати всі заходи, які ЄС готовий здійснити, щоб підтримати виконання Мінських домовленостей. Продовження політики санкцій - це один вимір, інший вимір - це моніторинг виконання. Позиція, яка є в нас зараз, полягає у тому, що ми повинні негайно посилити моніторингові можливості", - сказав він.

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При цьому чиновник навів приклад миротворчих місій ООН, реалізація яких, навіть у випадку ухвалення позитивного рішення, займає тривалий час. "Як вам відомо, процес миротворчих місій, наприклад ООН, навіть якщо всі члени Ради Безпеки погодилися, що не може бути гарантовано, буде тривалим. Фокус ЄС просто зараз - значно посилити місію ОБСЄ, яка вже існує", - наголосив він.