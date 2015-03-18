Порошенко обговорить роботу Генштабу з командирами бригад і депутатами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова фракції “Самопоміч” Олег Березюк.

На його думку, Генеральний штаб та його керівник не справляються з ситуацією, яку мали б контролювати.

“Вчора з президентом у присутності інших керівників фракцій та прем'єр-міністра України відбулася жорстка, принципова, але конструктивна розмова щодо цього питання. Президент пообіцяв, що протягом кількох днів зустрінеться з військовими депутатами, які є членами нашого парламенту, а також він запросить на цю зустріч командирів бригад, командирів секторів для того, щоб у фаховому, професійному колі розглянути це питання”, - сказав Березюк.

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Також він підкреслив, що необхідно призначити першого заступника прем'єр-міністра з питань оборонного комплексу.

За словами Березюка, “окуповані території - це інші фінансово-економічні відносини”. “Ми повинні тепер підготувати закони щодо електропостачання, газопостачання, економічних відносин із землями, які є тимчасово окупованими, під владою окупанта. І ми повинні до них так і ставитись”, - сказав він.