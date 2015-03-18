Порошенко обговорить роботу Генштабу з командирами бригад і депутатами
Президент України Петро Порошенко пообіцяв найближчими днями обговорити з військовими народними депутатами і командирами бригад питання роботи Генштабу Збройних сил України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова фракції “Самопоміч” Олег Березюк.
На його думку, Генеральний штаб та його керівник не справляються з ситуацією, яку мали б контролювати.
“Вчора з президентом у присутності інших керівників фракцій та прем'єр-міністра України відбулася жорстка, принципова, але конструктивна розмова щодо цього питання. Президент пообіцяв, що протягом кількох днів зустрінеться з військовими депутатами, які є членами нашого парламенту, а також він запросить на цю зустріч командирів бригад, командирів секторів для того, щоб у фаховому, професійному колі розглянути це питання”, - сказав Березюк.
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Також він підкреслив, що необхідно призначити першого заступника прем'єр-міністра з питань оборонного комплексу.
За словами Березюка, “окуповані території - це інші фінансово-економічні відносини”. “Ми повинні тепер підготувати закони щодо електропостачання, газопостачання, економічних відносин із землями, які є тимчасово окупованими, під владою окупанта. І ми повинні до них так і ставитись”, - сказав він.