Нардеп: Жодна влада не готова до прийняття спеціального закону про опозицію

«З 2006 року аналогічні законопроекти висувались представниками тих фракцій, які сьогодні знаходяться при владі і є членами коаліції. Тому сьогодні буде надзвичайно важливий іспит для парламентської більшості, який покаже, наскільки вони готові до появи опозиції в країні, яка матиме право реального контролю за діями влади», - заявив Валерій Писаренко.

Він також розповів про механізми контролю, закладені в проекті закону про опозицію.

«Це і представництво у керівництві комітетів, це і представництво у керівництві Рахункової Палати, щоб бачити, куди влада витрачає бюджетні кошти. Також це розподіл контрольних функцій як всередині парламенту, так і поза його межами – в бюджетній, правоохоронній, антикорупційній сферах. Це дуже важливо. Все це виписане в окремому законі - щоб опозиція не йшла на перемовини із владою для отримання функцій контролю», - наголосив народний депутат.

І додав, що єдина проблема на шляху прийняття законопроекту «Про опозицію» в тому, що влада завжди не готова до існування сильної опозиції.