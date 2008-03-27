Наша Україна знає, як не допустити реінкарнації Черновецького

Рада Київської міської організації партії «Наша Україна» звертається до колег з демократичного табору з пропозицією узгодити єдиного кандидата, який би очолив єдиний виборчий список демсил до Київради.

Як ідеться у повідомленні прес-службі столичної організації "Нашої України", переданому агентству УНІАН, таке рішення рада київської «Нашої України» ухвалила 26 березня.

“Це єдиний варіант, – сказано у повідомленні, – який гарантуватиме усунення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від влади. Будь-які інші варіанти майже стовідсотково призводять до переобрання його міським головою”.

У такому разі, вважають у київській організації НУ, “відповідальність за його можливу реінкарнацію на посаді нестимуть ті політичні сили, які сьогодні безапеляційно заявляють про свої амбіції щодо власних кандидатів у мери”.

Якщо демократичні сили, ідеться далі у повідомленні, не зможуть домовитись, “на вибори підуть десятки політичних сил, кожна зі своїм списком до Київради та власним кандидатом на посаду міського голови. Навіть ті, хто до останнього виступав за єдність демократичних сил, будуть змушені діяти за цією передвиборчою логікою”.

“Тому рада київської міської організації «Нашої України», – повідомляє прес-служба столичної організації НУ, – сподівається на те, що її заклик буде почуто, а наші колеги з демократичної коаліції та Блоку Віталія Кличка знайдуть у собі достатньо мудрості та відповідальності для прийняття важливого для киян рішення про висунення єдиного кандидата в мери й формування єдиного списку до Київради".