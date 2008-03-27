Росія куплятиме українські телеканали і вербуватиме регіоналів?

Росія вживатиме більш витончені інструменти реінтеграції, "підгрібання" України. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН сказав Директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця. Відповідаючи на запитання щодо наслідків ймовірного неприєднання України до ПДЧ, експерт спрогнозував, що посилиться ідеологічна експансія до України: "Оскільки в Україні діють демократичні механізми, то Росії досить закупити кілька українських телеканалів і змінювати редакційну політику. Змінюючи політику провідних українських ЗМІ, можна змінювати свідомість, яка буде віддзеркалювати інтереси чужої країни. Наступний крок – реінкорпорація української політичної еліти, перш за все такої еліти, яка представлена у Партії Регіонів і серед лівих сил в російські геополітичні інструменти".

Для прикладу експерт навів нещодавній виступ Валерія Коновалюка на 5 каналі. “Він весь час повторював, що підключення до ПДЧ суперечить російським інтересам. І в мене складалося враження, що цей яскравий представник Партії Регіонів – парламентар Держдуми Росії”, - сказав експерт. Він також вважає, що ця стратегія реінтеграції України вже не буде передбачати утворення Союзу з правом виходу. Майбутня інтеграційна модель Росії буде пов’язана із руйнуванням суверенітету країн та входженням їх у склад самої Росії.

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