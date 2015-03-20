Україна має дозволити кримчанам виїзд з півострова за окупаційними документами - правозахисник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив адвокат Регіонального центру з прав людини Роман Мартиновський.

За його словами, у Криму є певна кількість громадян, що не можуть підтвердити свою особу українським внутрішнім чи закордонним паспортом, як того вимагають діючі правила в'їзду в Україну з півострова, тому в цій ситуації до уваги слід взяти міжнародну практику, зокрема консультативний висновок Міжнародного суду ООН від 21 червня 1971 року, де сказано, що "громадяни мають право пред'являти документи, видані окупаційною владою, і ці документи можуть прийматися до уваги".

Читайте такожУ п'яти містах окупованого Криму приймають заяви на закордонні паспорти РФЯк сказав Мартиновський, йдеться про в'їзд за російськими паспортами, що видає окупаційна влада в Криму, а також про свідоцтва про народження, також видані окупантами.

Нагадаємо, в Криму після окупації провели примусову кампанію з "надання" російського громадянства мешканцям півострова. Зокрема, російські силовики навіть намагалися стверджувати, що викрадені ФСБ Олег Сенцов і Олександр Кольченко є громадянами Росії, хоча вони стверджували протилежне.