Порошенко призначив нового начальника спецпідрозділу "Альфа"
16:11, 20 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Устименка начальником спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" .
Попереднього начальника Порошенко звільнив 23 січня / УНІАН
Відповідний указ № 156/2015 від 20 березня оприлюднено на сайті глави держави.
«Призначити Устименка Олександра Володимировича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України», - йдеться в указі.
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