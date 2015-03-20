Порошенко призначив нового начальника спецпідрозділу "Альфа"

Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Устименка начальником спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" .

Відповідний указ № 156/2015 від 20 березня оприлюднено на сайті глави держави. «Призначити Устименка Олександра Володимировича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України», - йдеться в указі. Читайте такожПрезидент призначив Пасхавера своїм радником Читайте такожзвільнив Геннадія Кузнєцова



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