Порошенко призначив нового начальника спецпідрозділу "Альфа"

16:11, 20 березня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Устименка начальником спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" .

Попереднього начальника Порошенко звільнив 23 січня / УНІАН

Відповідний указ № 156/2015 від 20 березня оприлюднено на сайті глави держави.

«Призначити Устименка Олександра Володимировича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України», - йдеться в указі.

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