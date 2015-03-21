Москві здається, що Київ хоче тримати Росію під санкціями

Про це у Брюсселі під час роботи Брюссельського форуму заявив глава Комітету Федеральної Ради з міжнародних справ Росії Костянтин Косачев, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Ми дуже зацікавлені, щоб Мінський процес був завершений. Я боюся, що в Європі, як мінімум, є одна країна, я маю на увазі Україну, яка знаходиться в конфлікті з Росією, яка, можливо, не зацікавлена у виконані Мінських домовленостей з однієї простої причини - як тільки вони будуть виконані, Росія вийде з режиму санкцій", - сказав він.

Косачев також "побоюється, що деякі сили в Україні почнуть створювати додаткові проблеми для Мінського процесу тільки тому, що вони хочуть тримати Росію під санкціями".