Умерова обрали заступником голови Меджлісу

Таке рішення було прийнято на засіданні представницького органу, яке відбулося в Сімферополі 21 березня.

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомив член Меджлісу Шевкет Кайбуллаев, який брав участь у засіданні.

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За його словами, Ільмі Умеров був введений до складу президії Меджлісу.

Крім цього, у заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла з'явилася приставка «перший». Такої посади в представницькому органі до цього не було.

Як повідомив Кайбуллаев, в засіданні брало участь 24 із 30-ти діючих членів Меджлісу. Більшістю голосів обидві пропозиції голови представницького органу кримських татар Рефата Чубарова, який брав участь у засіданні по скайпу, були схвалені. Крім нього ще 6 осіб засідали аналогічним чином.

Раніше уповноважений президента з питань кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв під час брифінгу в Києві 21 березня повідомив, що Ільмі Умерова можуть обрати в. о голови Меджлісу кримськотатарського народу.