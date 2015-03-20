Кемерон: Євросоюзу треба гарантувати продовження санкцій проти РФ

Про це заявив прем’єр-міністр Великобританії Дейвід Кемерон, передає радіо "Свобода". "Щодо України, то наразі наш порядок денний дуже простий: ми мусимо гарантувати, що санкції проти Росії триватимуть доти, доки не будуть виконані повною мірою мінські угоди. Чому це так важливо? Тому що на завершальній стадії мінських угод містяться найважчі речі, які Росія має виконати. Важливо, щоб санкції не були послаблені, допоки це не відбудеться", – сказав Девід Кемерон на саміті ЄС у Брюсселі.

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Як повідомляв УНІАН, 19 березня, президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що ЄС ставить зняття економічних санкцій з Росії у залежність від повного виконання нею мінських домовленостей.