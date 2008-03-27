Ющенко не розуміє, навіщо витрачати час на те, що цікавить 1,5-2 сотні людей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що політична стабільність має бути пріоритетом для більшості Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на Всеукраїнському форумі інтелігенції.

Він сказав, «якою б не була важкою демократична більшість я буду робити все, щоб вона трималась, щоб вона була ефективною, і щоб вона діяла».

Президент підкреслив, що той діалог, який відбувається останні 12 місяців в парламенті на жаль не завжди продиктований загальнодержавними цілями і темами. «Занадто великими амбітними персональними цілями, і тому коли ми говоримо про хворобу, як з нею попрощатися, я переконаний, що нація повинна з кожним днем все рішучіше виступати за основи формування політичної стабільності як такої», - сказав Президент, зауваживши, що без цього ніколи не вистачить ні сил, ні часу, ні ресурсу говорити про те, що потрібно людині. «Ми витрачаємо тижні парламентської роботи, робити чи не робити ту чи іншу віртуальну політичну справу, яка цікавить буквально 1,5-2 сотні людей, а за ними одно-двох політичних лідерів. Це манівці. Ми втрачаємо ходу, ми втрачаємо ресурс», - сказав В.ЮЩЕНКО.